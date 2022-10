Napoli, spunta un nuovo record che dura dal 2007

Il Napoli batte il Sassuolo e segna un nuovo record. Dal 2007 nessuna squadra segna più triplette degli azzurri.

La prima tripletta con la maglia del Napoli per Victor Osimhen è anche una prestazione da record per gli azzurri. Come riportato da Opta Italia, infatti, dalla stagione del ritorno in Serie A (2007/08), il Napoli è la squadra italiana che ha visto più spesso un proprio giocatore segnare almeno 3 gol in una gara di campionato: 20 volte, almeno 6 più di ogni altra formazione.