Napoli-Sassuolo, Del Genio: “Osimhen e Kvara devastanti. In calo un solo azzurro”

Paolo Del Genio ha analizzato la vittoria del Napoli sul Sassuolo, il giornalista ha esaltato la prestazione di Osimhen e Kvara”.

Il Napoli cala il poker contro il Sassuolo confermandosi una vera macchina da gol. Sono 50 le reti messe a segno in stagione dagli azzurri, che scavalcano il Manchester City (48 gol realizzati fin qui) e oggi sono la seconda squadra più prolifica d’Europa in questa stagione, seconda solo al Bayern Monaco.

Napoli-Sassuolo il parere di Paolo Del Genio

Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli sul Sassuolo assegnando i voti ai calciatori azzurri:

“Sette ad Alex Meret. Non ha fatto parate eclatanti, ma è stato molto attento e si è fatto trovare pronto in diverse occasioni“.

“Solita grande partita di Kim (sette): il sudcoreano non ha sbagliato nulla. Meno bene Di Lorenzo (6.5): l’ho preferito più quando ha agito in fase offensiva, in difesa ha avuto qualche incertezza. Sette a Mario Rui che ha sfiorato anche una bellissima rete dopo una azione personale. Zielinski (sei) solo sufficiente perché l’ho visto in calo rispetto alle precedenti esibizioni. Due i migliori in campo: Kvaratskhelia e Osimhen: otto a entrambi“, ha concluso Paolo Del Genio su Napoli-Sassuolo.