Spalletti, che stoccata: “Io sottovalutato? Non godo di buona stampa”

Luciano Spalletti lancia una stoccata alla stampa nazionale rea di sottovalutare il suo lavoro e le prodezze del Napoli.

Il Napoli cala il poker al Sassuolo, la squadra di Spalletti realizza la tredicesima vittoria consecutiva. gli azzurri sono primi in serie A e in Champions league, ma la stampa nazionale continua imperterrita a considerare poco gli azzurri. Per i media nazionali le attenzioni sono tutte le milanesi e la Juventus. Ma sotto al Vesuvio qualche sassolino dalla scarpa pure se lo levano a dispetto dei gufi e dei detrattori di questa meravigliosa squadra.

Spalletti: “stampa poco amica”

Il tecnico in conferenza stampa dà una carezza a Kvaratskhelia, ma non per la solita qualità espressa in fase offensiva: “Kvaratskhelia è perfetto, sa fare tutto ed è un bravissimo ragazzo, anche oggi è stato prezioso in fase di non possesso. Gli attaccanti non danno importanza a un contrasto vinto e al recupero di una posizione, ma sono cose molto importanti“.

Spalletti fa poi un’osservazione tra l’amaro e l’ironico in risposta a chi pensa che il suo lavoro sia sottovalutato: “Non saprei, ma non ci penso. C’è chi usufruisce di una stampa migliore o peggiore, dipende anche dai rapporti che si hanno con chi commenta. E io non ho tempo per sviluppare rapporti extra, tutto il mio tempo lo dedico al lavoro e agli allenamenti“.