Higuain ricorda Maradona e Napoli: Scoppia in lacrime davanti a Batistuta

Il Pipita Higuain scoppia in lacrime in diretta tv con Battisuta mentre ricorda Maradona e il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il Pipita Higuain in lacrime nel ricordo di Napoli e di Maradona. Ospite di Battistuta su ESPN F90 , l’ex attaccante del Napoli ha mostrato il suo lato più sensibile. Dalla perdita per la madre alla decisione di lasciare il mondo del calcio, dall’incontro con Diego Armando Maradona fino alla scelta di non tornare a vivere in Argentina.

Higuain su Maradona

Diego Armando Maradona è stato il primo allenatore a convocare Higuain in Nazionale: “È stato il primo a fidarsi di me. Quando mi ha visto per la prima volta, mi ha abbracciato come se mi conoscesse da 10 anni e mi ha detto “Voglio che giochi come il Real Madrid. Se giochi così, abbiamo più possibilità di vincere”. Non mi ha detto cose nuove, non mi ha complicato”.

Higuain ha svelato una cosa che lo ha sorpreso molto: “In quel momento Diego Milito aveva fatto tutto all’Inter, aveva segnato gol, vinto titoli. Ma Maradona si è fidato di me e ha continuato a inserirmi nella formazione titolare”.

Le parole sul Napoli

Higuain ha elogiato Giovanni Simeone, che sta facendo molto bene a Napoli: “È cresciuto ed è un giocatore più completo. Sta giocando ad un buon livello e sta facendo un’ottima stagione. L’ammiro per quello che è. Ha un grande potenziale per continuare a crescere”. Tra i vari saluti ricevuti durante il programma quelli di ex colleghi quali: Gabriel Batistuta, Ezequiel Lavezzi e Maxi Rodríguez, Roberto Carlos. Quest’ultimo ha sottolineato: “Hai lasciato una grande eredità, goditi la vita, grazie di tutto”. Batistuta ha invece precisato che il Pipita resta il miglior attaccante della storia del calcio.