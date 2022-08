Il fratello di Higuain: “Lasciare Napoli è stata dura”. Risposta da applausi di un tifoso

Il fratello di Higuain ha ricordato l’esperienza a Napoli, i tifosi partenopei non hanno però dimenticato il tradimento.

Nicolas Higuain ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha ricordato l’esperienza a Napoli e il rapporto conflittuale con il presidente Aurelio De Laurentiis:

“Le confido che quando c’è stato il trasferimento dal Real Madrid al Napoli tutti mi chiedevano: ‘Ma sei pazzo? Perché al Napoli?’. Io rispondevo: ‘Lì ha giocato il numero uno di tutti i tempi’.

La città è molto particolare, ho ancora tanti amici lì che sento ogni settimana. Tutte le persone che mi criticano in realtà mi danno una grandissima dimostrazione d’amore.

Comprendo magari la loro rabbia, ma il calcio deve essere vissuto in una maniera migliore. Siamo stati i primi a litigare con una persona (il presidente De Laurentiis, ndr), ma non siamo stati gli unici…”.

TIFOSO DEL NAPOLI RISPONDE AL FRATELLO DI HIGUAIN

Parole che non sono piaciute ai tifosi del Napoli che non hanno mai perdonato il Pipita per il tradimento. Tanti i messaggi social indirizzati a Nicolas Higuain, in particolare spicca quello di Antonio.N. che scrive:

“Fu talmente dura lasciare Napoli, che raggiunse suo fratello in un albergo in Spagna aspettando i dirigenti della Juventus per fare visite mediche e firmare un nuovo contratto milionario. E tutto questo mentre era atteso in ritiro a Dimaro il giorno successivo. Il tipo, però, non sapeva che quella firma sarebbe coincisa con l’inizio del suo declino verso l’oblio calcistico. Fratè, salutaci le calde spiagge di Miami e con Lorenzino, Berna e Mimmuccio, insegnate l’arte pallonara agli Yankees”.