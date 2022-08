Così il Napoli ha soffiato Kvaratskhelia alla Juventus. L’agente svela il retroscena

L’agente di Kvaratskhelia rivela un retroscena di mercato sulla Juventus e sul trasferimento del georgiano al Napoli di Luciano Spalletti.

In due partite Napoli ha imparato a conoscere uno straordinario Khvicha Kvaratskhelia. Una rete col destro e una di mancino oltre a tante giocate di qualità nella prima uscita davanti pubblico amico del Maradona.

Un aspetto, però, non è passato inosservato a chi osserva il calcio in maniera più attenta e non guardando solo i tabellini: Khvicha al primo tocco di palla sa già cosa fare in ogni situazione o quantomeno ha in mente in che modo come muoversi nei secondi successivi. Un dettaglio non da poco.

Spalletti in conferenza stampa ha detto che deve ancora crescere, allora ci chiediamo cosa accadrà quando si sarà ambientato meglio nella nuova realtà tattica e agonistica?. Intanto sulla sponda piemontese qualcuno si mangia le mani, anche se non lo ammetterà mai.

Pensate che Kvaratskhelia poteva essere della Juventus, solo il fato e la lungimiranza del Napoli hanno impedito che questo accadesse.

LA JUVENTUS VOLEVA KVARATSKHELIA

“Ho parlato con Spalletti e mi ha convinto a lavorare con lui. Dopo quel confronto ho deciso di trasferirmi al Napoli”, è il passaggio di un’intervista del calciatore resa all’insider Nobel Arustamya.

In pochi sanno, però, che il colore della maglia di Kvaratskhelia poteva essere un altro. A righe verticali bianche e nere, quelle della Juventus.

Proprio così, Kvaratskhelia è stato a un passo dal trasferirsi a Torino poi la più classica slinding doors ha voluto che il destino prendesse un’altra piega e un’altra strada.

Ne ha parlato il suo agente, Mamuka Jugeli, raccontando cosa è successo e perché quella trattativa – così come altre mai andate oltre un interessamento concreto – è caduta nel vuoto. Il Napoli è la società che più di tutte ha creduto nel calciatore e l’ha voluto fortemente.

“Avevamo un accordo preliminare con la Juventus quando c’era Paratici poi è andato al Tottenham – il retroscena svelato dal procuratore -. Se fosse rimasto a Torino, Khvicha sarebbe andato ai bianconeri. Anche il Milan aveva chiesto informazioni, ma il Napoli si è mosso più concretamente. Così come ci sono arrivate offerte anche dall’Inghilterra ma soltanto in prestito però e a noi non interessavano“.