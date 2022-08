Kim segna il suo primo gol con il Napoli, in pochi hanno notato il gesto con Juan Jesus

Kim segna il suo primo gol con il Napoli: la dedica speciale alla moglie e l’esultanza di juan Jesus

Kim ha segnato il suo primo gol con la maglia del Napoli. Il gigante con gli occhi a mandorla chiamato a sopperire Kalidou Koulibaly, il ‘Comandante’ di Spalletti passato al Chelsea dopo 8 anni all’ombra del Vesuvio.

Fisico da corazziere e tanta, tanta pulizia negli interventi, unitamente ad un’efficacia dettata dalla capacità di leggere in anticipo le situazioni e non perdersi in troppi fronzoli.

Kim possiede tecnica, potenza ed intelligenza: insomma, l’identikit giusto per raccogliere la pesante eredità dell’ormai ex pilastro azzurro.

Contro il Monza Kim ha brillato, rivelandosi tra i migliori in campo: zero sbavature, l’ex Petagna e Caprari annullati ed addirittura la gioia del goal all’esordio davanti al suo nuovo pubblico: ‘Maradona‘ felice e sorriso sul volto del centrale asiatico prelevato dal Fenerbahce, che con l’inzuccata del minuto 94 certifica l’ottimo impatto avuto sul mondo Napoli.

Kim il gol e la dedica alla moglie

Uno stacco imperioso quello del nuovo numero 3 azzurro, che ha così bagnato la prima in casa con la maglia del Napoli e la seconda partita in carriera in Serie A con la soddisfazione del gol, alla quale è seguita una dolce dedica familiare. Sul proprio profilo Instagram, infatti, Kim, solitamente molto riservato e parco di post, ha dedicato una Story alla moglie: “My first gol for my wife” ha scritto il sudcoreano, con tanto di tag alla consorte e scatto con le mani a formare un cuore. Il tutto dopo un paio di Stories che hanno immortalato l’esultanza e gli abbracci con i compagni.

La gioia di Juan Jesus

Ai tifosi presenti al Maradona, però, non è sfuggito il gesto di Juan Jesus, per il gol di Kim. L’ex difensore di Roma e Inter ha esultato e gioito con grande energia a tutti i gol, ma in particolare a quello del compagno Coreano. Alcuni tifosi hanno commentato così: “Questi sono i piccoli grandi momenti in cui si crea un gruppo compatto”.