Sabatini: “Kvaratskhelia migliore di Insigne. Su Kim ho dubbi, Koulibaly più forte di tutti”

Sandro Sabatini interviene a Radio Sportiva e parla di Kvaratskhelia e Kim, lodi per il georgiano dubbi sul sudcoreano. Il giornalista fa il punto della situazione dopo Napoli-Monza e alla domanda di un ascoltatore risponde: “Sono sincero non tutti i giocatori possono essere sempre sostituiti nel migliore dei modi. Se mi chiede un’opinione su Kim devo dire che di certo non è Koulibaly, anche perché il senegalese è il difensore più forte d’Europa e come lui non c’è nessuno. Kim non mi dà ancora quella sicurezza, è un buon giocatore ma non credo che possa diventare un campione“.

Discorso diverso per il cambio Kvaratskhelia-Insigne, secondo Sabatini in “questo caso il Napoli è riuscito a sostituire egregiamente il suo ex capitano. Anzi credo che con Kvaratskhelia abbia trovato qualcosa di meglio rispetto al passato. Il georgiano ha le potenzialità per diventare un campione, mentre Kim non credo che possa averle. Ad esempio ieri Kim ha annullato Petagna, ma bisogna anche dire che il Monza è riuscito ad andare in attacco al massimo tre volte in tutta la partita“. Intanto con il Monza sia Kvaratskhelia che Kim sono andati in gol, anche se per quanto riguarda il sudcoreano la cosa più importante non è che riesca a difendere la propria porta, se poi assicura anche qualche gol da calcio piazzato è molto meglio.