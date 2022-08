Napoli, De Laurentiis si prende la rivincita: ” Visto di cosa sono capace”

Il Napoli vola in campionato e De Laurentiis che si gode la sua personale e sarcastica rivincita nei confronti dei critici.

Il Napoli nelle prime due giornate di serie A ha meravigliato tutti, non solo per i 9 gol fatti ma per la qualità dei nuovi Kvicha Kvaratskhelia su tutti. Gli ultimi colpi di mercato hanno portato grande entusiasmo in una piazza che sembrava in preda alla depressione dopo l’addio dei big. Una rivincita personale per Aurelio De Laurentiis che da queste parti non riesce a farsi amare completamente. Il giornalista Antonio Corbo su Repubblica ha raccontato la reazione del patron azzurro presente sugli spalti del Maradona:

“Ieri è tornato il Napoli, nei valori e colori amati da sempre. Con De Laurentiis che si gode la sua personale e sarcastica rivincita: non mi avete creduto, per contestarmi mi accusavate pure di aver ceduto mollemente i vostri idoli, aspettavate i fondi americani e lo sceicco, visto di che cosa sono capace? Segue sornione dalla tribuna la partita. La sua partita. Non deve più nascondersi“.

Antonio Corbo ha concluso: “Il Napoli spegne anche le pungenti nostalgie dei tifosi più emotivi. Questa è la capitale della musica neomelodica, degli addii struggenti, di un occhio che piange sempre e comunque anche quando l’altro ride: spunta ora l’imprevisto protagonismo di un ragazzo venuto all’improvviso da molto lontano, il georgiano Kvaratskhelia, tre gol in due partite“.