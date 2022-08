Insigne: “Mi manca il caffè di Starace, musica napoletana? qui non capiscono niente”

Lorenzo Insigne con la nuova maglia del Toronto non dimentica la sua Napoli, dal caffè di Starace alla musica napoletana.

Lorenzo Insigne sta diventando sempre più il leader del Toronto, l’ex capitano del Napoli pian piano si sta adattando alla vita lontano dalla sua amata Napoli, ma ci sono cose che in Canda non si possono trovare come il caffè di Tommaso Starace.

Il magnifico ai microfoni di TLN, canale televisivo canadese ha parlato della MLS e ovviamente di Napoli:

“Qua è un po’ complicato perché è tutto un altro tipo di gioco, altra mentalità, più relax, però mi sto ambientando e spero di farlo al 100% al più presto perché i miei compagni hanno bisogno di me. Sono ancora senza preparazione e vengo da un infortunio, sto cercando di arrivare al 100% più in fretta possibile.

Con chi ho più legato? Oltre a Criscito e a Bernardeschi che sono italiani come me, sto facendo un po’ fatica perché non parlo ancora bene inglese, però sto cercando ogni giorno di parlare un po’ con tutti.

Però ho un buon rapporto con Chris Mavinga, mi sta aiutando, è un bravissimo ragazzo, anche gli altri lo stanno facendo. Io sto cercando di imparare l’inglese il più in fretta possibile. So che non è facile, però mi sto impegnando.

Cerco di capire, anche il mister e il capitano Michael (Bradley, ex Roma, ndr) mi stanno aiutando tanto, questo per me è importante perché mi fa sentire bene. Dopo in campo così sto meglio“.

INSIGNE A TORONTO NIENTE MUSICA NAPOLETANA

A Lorenzo Insigne viene ricordato che l’inno ufficioso degli Europei vinti dall’Italia era un pezzo proposto a sfinimento dal napoletano, alla fine imparato a memoria anche dai compagni, ovvero ‘Ma quale dieta’, con l’incipit “m piacn e polpett, m piac a cotolett” che finì per contagiare parecchi tifosi in quella magica estate.

A Toronto le cose vanno in maniera leggermente diversa, come racconta Lorenzo: “No, no, ci sono altri ragazzi che fanno i DJ. Non posso mettere tanta musica napoletana perché poi non capiscono niente. Nemmeno io capisco quando parte la musica inglese, però facciamo un po’ e un po’ dai. Se mi piace la musica di Toronto, Drake e The Weeknd? Sì, mi piace molto e ascolto molto“.

INSIGNE: MI MANCA IL CAFFÈ DI STARACE

“Il caffè? Mi manca Tommaso (il magazziniere del Napoli che lo preparava tutti i giorni, ndr), però il presidente ha messo una macchinetta per il caffè. Ho apprezzato molto il suo gesto, è buono, però mi manca la moka di Tommaso che è imbattibile”.