Napoli-Monza, i convocati di Spalletti: Ci sono Raspadori, Simeone e Ndombele. Assenti tre calciatori

Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Monza, presenti i nuovi acquisti: Raspadori, Simeone e Ndombele.

Il Napoli ospita il Monza nell’esordio stagionale al Maradona: Spalletti dovrebbe confermare il tridente con il georgiano, Osimhen e Lozano.

Il Napoli cerca conferme dopo la vittoria convincente in casa del Verona all’esordio stagionale. Luciano Spalletti sembra intenzionato a puntare nuovamente sul 4-3-3 e sull’undici che si è imposto per 5-2 sui gialloblù.

In porta ancora Meret, in attesa del suo sostituto dal mercato, mentre in difesa la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo bisognerà aspettare per vedere all’opera il nuovo acquisto Ndombele, che potrebbe entrare a partita in corso. Dal 1′ partiranno ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski. Ko Demme, fuori dai convocati il partente Fabian Ruiz.

Davanti grande attesa per Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, ma per ora fiducia al tridente composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.