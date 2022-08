Napoli-Monza: Ndombele e Simeone, le scelte di Spalletti

Napoli-Monza sfida per la seconda giornata di Serie A, Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele tra i convocati. I due giocatori sono stati ufficializzati nella giornata di ieri, mentre per Raspadori bisognerà attendere la terza giornata di campionato, ovvero la sfida di domenica 28 agosto con la Fiorentina per vedere l’ex Sassuolo in campo. Spalletti sta risolvendo anche il dubbio tra Meret e Sirigu, con il portiere ex Genoa che negli ultimi giorni ha guadagnato molte posizioni, anche perché in casa Napoli c’è in arrivo Keylor Navas, oramai vicinissimo al club di De Laurentiis.

Napoli-Monza: Ndombele e Simeone in panchina

A meno di clamorose scelte dell’ultimo minuto, sembra scontato che i due nuovi acquisti azzurri vadano in panchina. Ndombele è arrivato solo giovedì per le visite mediche e poi si è messo a disposizione del tecnico toscano. Simeone è stato preso per fare il sostituto di Osimhen e dopo una giornata è di campionato il nigeriano non ha di certo bisogno di rifiatare. Sia Ndombele che Simeone andranno in panchina per Napoli-Monza, ma entrambi avranno la possibilità di entrare in campo durante la partita. Simeone, nel caso fosse necessario, può giocare anche in coppia con Osimhen o può dare fiato al nigeriano. Ndombele può rafforzare la mediana con tecnica e fisicità prendendo il posto di uno tra Anguissa e Zielinski. Mediana che ancora una volta sarà orfana di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è vicinissimo al trasferimento al Psg ma in ogni caso viene tenuto fuori rosa dal tecnico e dalla società.