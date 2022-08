Repubblica – Meret rischia il posto: l’ombra di Sirigu

Alex Meret e Salvatore Sirigu sono in ballottaggio per la sfida Napoli-Monza dello stadio Diego Armando Maradona. Il portiere ex Spal è diventato papà proprio negli ultimi giorni ed è al centro di tante voci di calciomercato. Oramai l’arrivo di Navas è imminente, dalla Francia fanno sapere che manca pochissimo. A questo punto la fiducia intorno al portiere italiano diminuisce sempre di più, anche perché Spalletti più volte ha fatto capire che non è il suo tipo di portiere preferito. Nulla contro Meret, ma per il tecnico toscano i portieri devono saper giocare molto bene con i piedi.

Napoli-Monza: Sirigu insidia Meret

Vista la situazione ci potrebbe già essere un inserimento di Sirigu da titolare. Il portiere ex Genoa ha avuto modo di lavorare con i compagni per tutta la settimana, si è inserito facilmente nel gruppo ed ha dalla sua parte tecnica ed esperienza. Ecco quanto scrive Repubblica sul ballottaggio Meret-Sirigu per Napoli-Monza: “Occhi puntati su Meret – neo papà, forse al passo di addio e in ballottaggio per una maglia da titolare con Sirigu – sul capitano Di Lorenzo, su Osimhen e soprattutto su Kvaratskhelia, che ha fatto sfracelli a Verona. È lui l’uomo immagine della squadra che sta nascendo: sbarazzina e ambiziosa. Spalletti ha tra le mani una mina vagante da innescare, temibile per tutte le avversarie“.

Difficile che Spalletti faccia altri cambi. Ieri è stato ufficializzato Ndombele, il giorno prima è toccato a Simeone, mentre per Raspadori bisognerà ancora attendere. Sia Ndombele che Simeone andranno in panchina per la sfida tra Napoli e Monza e saranno pronti ad entrare a gara in corso.