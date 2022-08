Sprofonda il Chelsea con il Leeds. Koulibaly espulso, sui social: “Sopravvalutato” – VIDEO

Il Chelsea perde 3-0 con il Leeds in Premier League, pomeriggio da incubo: espulso anche Koulibaly. La squadra di Tuchel viene dominata per tutta la partita dal Leeds che riesce a segnare tre gol con Aaronson, Rodrigo e Harrison, di cui uno con un clamoroso errore di Mendy.

Ma in generale tutta la difesa è apparsa più che balbettante, compreso il nuovo Curella, costato 65 milioni di euro e schierato come esterno mancino in un 3-5-2, ma che non riesce ad incidere né in fase offensiva, né in quella difensiva. Pomeriggio da incubo anche per Koulibaly viene espulso in Leeds-Chelsea per una doppia ammonizione. Per l’ex difensore del Napoli una prestazione davvero orribile dopo il gol messo a segno nella scorsa giornata di Premier League. Sui social subito dopo il match sono apparsi tantissimi messaggi su Koulibaly, in tanti sono convinti che il difensore sia “sopravvalutato” e che De Laurentiis abbia fatto più che bene a cederlo per 40 milioni di euro.