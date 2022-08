Napoli-Monza: le formazioni ufficiali, ancora Meret tra i pali. Dove vederla in tv e streaming

Napoli-Monza le formazioni ufficiali, Spalletti non cambia la formazione che ha vinto alla prima giornata con il Verona e tiene i nuovi arrivati Ndombele, Raspadori e Simeone in panchina. I nuovi acquisti potranno entrare nella ripresa, anche perché si sono allenati molto poco con i compagni, soprattutto Ndombele e Raspadori arrivati solo a metà della scorsa settimana.

Spalletti in conferenza stampa ha parlato molto bene del Monza ed ha chiesto una crescita alla sua squadra, tenendo un basso profilo che sa tanto di volersi nascondere in pubblico, ma non nello spogliatoio. Il tecnico con Navas in arrivo, dà ancora fiducia a Meret in porta. Squadra confermata con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo e Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.

Stroppa conferma il modulo 3-5-2 per il Monza, con il portiere Cragno in panchina e punta sull’ex Petagna in attacco con Sensi in campo dal primo minuto, così come Caprari. Fuori dai titolari Pessina che resta in panchina, perché reduce da un infortunio. La squadra di Stroppa vuole reagire alla sconfitta con il Torino maturata nella prima giornata di Serie A tra le mura amiche.

Napoli formazione ufficiale (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore, Spalletti.

Monza formazione ufficiale (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D'Alessandro; Caprari, Petagna. Allenatore, Stroppa.

NAPOLI-MONZA STREAMING

A trasmettere in esclusiva Napoli-Monza sarà DAZN. Per vederla si può ricorrere a una smart tv di ultima generazione collegandosi all’app della piattaforma, oppure utilizzare un dispositivo come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, PlayStation o Xbox.

La gara è disponibile alla visione anche in streaming, accedendo al sito internet ufficiale di DAZN da pc fisso o accedendo all’app da smartphone e tablet.