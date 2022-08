Napoli-Monza, Raspadori ‘non convocato’ dalla Lega di Serie A, il giallo è risolto

Il Napoli ha convocato Raspadori per Napoli-Monza, ma sul sito ufficiale della Lega di Serie A l’attaccante non è in lista. Un piccolo giallo che ha fatto andare in panico i tifosi azzurri sul web. C’è chi ha segnalato l’assenza dell’attaccante ex Sassuolo dalla lista ufficiale presente nel match program presente sul sito ufficiale della Lega di Serie A. Il Napoli invece riporta Raspadori tra i convocati, con l’ufficializzazione del giocatore data ieri sera da Aurelio De Laurentiis e confermata anche con un post sui social proprio della Lega del massimo campionato italiano di calcio.

Napoli-Monza: nessuna sconfitta a tavolino

La spiegazione appare lampante guardando il sito della Lega, si può vedere come Raspadori non sia stato ancora inserito tra gli acquisti ufficiali del Napoli, fermi a venerdì 19 agosto, così per gli altri club. C’è Ndombele, presente anche tra i convocati nel match program, ma manca Raspadori. Tutti gli aggiornamenti in pratica si sono fermati a venerdì, poiché evidentemente nel week end non c’è nessuno che lavori alle pagine web del portale.

Nella lista della Lega è presente anche Demme che non è convocato a causa dell’infortunio, così come e presente Davide Costanzo che stato ufficialmente ceduto all’Alessandria nella giornata di ieri. C’è chi ha addirittura pensato il Napoli potesse perdere a tavolino con il Monza per 3-0 per questa svista, ma non si tratta di errore, semplicemente di mancato aggiornamento del sito web, mentre a livello burocratico tutti i tasselli sono in ordine e non c’è alcun problema.