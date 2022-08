Napoli-Monza in streaming e tv. Erano 22 anni che le due formazioni non si sfidavano

Napoli-Monza in streaming e diretta tv. tutto sulla sfida del Maradona. La squadra di Berlusconi manca dal capoluogo partenopeo da 22 anni.

Dove seguire Napoli-Monza in streaming o in diretta tv? Tutte sulla sfida del Maradona: Probabili formazioni e curiosità statistiche.

La partita tra Napoli e Monza è una delle quattro gare della domenica valide per la seconda giornata di Serie A.

I partenopei arrivano all’appuntamento carichi dopo la convincente vittoria per 5-2 ottenuta all’esordio stagionale in casa del Verona e vanno a caccia del bis, stavolta davanti al proprio pubblico.

I brianzoli squadra che torna a Fuorigrotta dopo 22 anni (in serie B finì 2-2), invece devono smaltire la delusione ricevuta dalla prima sconfitta della loro storia in Serie A per mano del Torino, uscito vincitore per 2-1.

NAPOLI-MONZA STREAMING

A trasmettere in esclusiva Napoli-Monza sarà DAZN. Per vederla si può ricorrere a una smart tv di ultima generazione collegandosi all’app della piattaforma, oppure utilizzare un dispositivo come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, PlayStation o Xbox.

La gara è disponibile alla visione anche in streaming, accedendo al sito internet ufficiale di DAZN da pc fisso o accedendo all’app da smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sia in tv che in streaming per Napoli-Monza ci saranno al commento: Riccardo Mancini e Alessandro Budel a raccontare le azioni dell’incontro, rispettivamente come prima voce e come commentatore tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari.