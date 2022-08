Raspadori e Simeone al Maradona: ovazione dei tifosi

Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori hanno fatto il loro primo ingresso allo stadio Maradona per Napoli-Monza. I due giocatori sono usciti molto vicini dallo spogliatoio, poi hanno posato per una fotografia insieme. Il pubblico già presente al Maradona ha subito applaudito i due giocatori, che insieme con Ndombele, Kim, Kvaratskhelia ed Olivera assaggiano per la prima volta l’affetto del catino di Fuorigrotta.

I tre nuovi acquisti dell’ultima settimana non sono nella formazione ufficiale del Napoli che sfida il Monza, anche perché sono arrivati da pochissimo ma avranno la possibilità di entrare a partita in corsa, qualora ce ne fosse bisogno. Resta comunque una bellissima emozione per i nuovi giocatori che potranno godersi l’emozione di uno stadio quasi da tutto esaurito.