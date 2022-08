La Curva B del Napoli non fa l’abbonamento: il comunicato ufficiale

La Curva B ha deciso di non sottoscrivere l’abbonamento con il Napoli, lo fa sapere con un comunicato ufficiale. Solo un gruppo ha deciso di tesserarsi, mentre gli altri: Fedayn 1979, Secco Vive 1991 e Sud 1996, hanno deciso di non sottoscrivere l’abbonamento al Napoli. Una decisione che però non ha impedito ai supporters di essere presenti per la sfida Napoli-Monza, che farà registrare quasi il tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona.

Curva B non si tessera: il comunicato

“È giunto il momento di fare chiarezza e specificare che solo un gruppo ha deciso di abbonarsi e sottoscrivere il programma di fidelizzazione. Ciò che abbiamo scritto sulle mura della città e cantato in terre ostili continuerà a rappresentare il nostro essere ultras, siamo abituati a dare importanza a ciò che diciamo e continuiamo il nostro percorso sicuramente più difficoltoso ma a nostro avviso più coerente, rimaniamo fermamente convinto che non possano esserci distinzioni tra i tifosi buoni ed i tifosi cattivi e restiamo fedeli al nostro leitmotiv… O TUTTI O NESSUNO! Non ci interessa parlare della storia della nostra curva, poiché chi vive il nostro mondo ‘ne è perfettamente a conoscenza’.

Restiamo fieri depositari del nostro verbo e come abbiamo dimostrato ‘con i fatti’ per la nostra passione e il nostro credo risponderemo sempre PRESENTI! Andiamo avanti uniti come un pugno di un percorso fatto di sofferenze, privazioni ma sicuramente Nobile” questo il comunicato firmato da Fedayn 1979, Secco Vive 1991 e Sud 1996, distribuito all’esterno dello Stadio Maradona prima di Napoli-Monza.