Gli eSports rubano la scena del gambling. Subito dopo le slot, anche per i giovanissimi

Il mondo del gioco online si compone di tante varianti. A farla da padrone negli ultimi due anni sono stati in particolare gli eSports e tutte quelle gratis slots che non smettono di far parlare di sé. Ad oggi, al netto dei dati e dei numeri degli utenti, verrebbe da dire che sono queste due categorie di gioco ad appassionare di più i gamer. Tra questi anche membri della Gen Z, coloro i quali non hanno conosciuto – e forse mai conosceranno – sale da gioco se non virtuali, da console, pc o ancor di più da smartphone. Segno dei tempi che cambiano, e non sempre in peggio. Anzi, al contrario: quello dell’online è un mondo ancora per larghi tratti inesplorato, con un potenziale non del tutto espresso.

eSports, un successo planetario

Il mondo dello sport tradizionale è in evidente crisi. Se da un lato la popolarità dell’NBA americana o del tennis è in fase di ascesa, non si può dire lo stesso degli altri sport agonistici. Soprattutto in Europa. Si pensi al calcio: la Premier League attira su di sé tutte le attenzioni, la Liga risponde come può. Dietro il vuoto, con il caso italiano che è quantomai eloquente. Va da sé che i giocatori, anche gli amanti del betting, abbiano leggermente cambiato le loro abitudini.

Premiando così l’evoluzione virtuale dello sport, declinato nella variante degli eSports. Che sono sempre più seguiti in tutto il mondo. Il mercato degli sport virtuali ha toccato, nell’aprile del 2021, quota 175 miliardi di dollari di valore. Numeri esorbitanti destinati a crescere ancor di più quando si aggiungeranno nuove migliaia di giocatori. In Italia la situazione è la stessa: piattaforme come Twitch hanno sdoganato gli sport virtuali. Il numero di spettatori attivi è in crescita, così come il numero di autentici professionisti del settore, i gamer, che dedicano alla creazione di contenuti da gioco grossa parte del loro tempo. Per la maggiore vanno i giochi come il calcio, ma grande successo registrano anche il tennis, il basket e il mondo dei motori.

Di riflesso aumentano anche gli eventi, in Italia, in Europa e nel mondo: vere e proprie kermesse organizzate ad hoc per gli appassionati di sport virtuali. I dati, giocoforza, cresceranno negli anni a seguire. La nuova frontiera del gioco, ad una attenta analisi, è quasi in prevalenza virtuale. Con buona pace dei – pur pochi – detrattori. Prima o poi tutti saranno coinvolti nell’universo del gioco online.



L’altra faccia della medaglia: le slot machine

Al fianco degli eSports, l’altra categoria del gambling che pure registra un notevole successo è quella delle slot machine online, gratuite e a pagamento. Dopo gli eSports, insomma, gli utenti premiano il mondo delle slot, sempre più dinamico e sempre più in fase di sviluppo ed innovazione. Anche in questo caso nuove generazioni di utenti premiano il canale online: non più casinò fisici ma solo digitali, segno di tempi irrimediabilmente cambiati. C’entra la pandemia, in questo, ma anche l’incisività di un mezzo – quello di internet – che è un tratto distintivo di un’intera generazione di digital native.