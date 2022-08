Serie A: Kvaratskhelia sfida Berardi, abbiamo già il gol della stagione

Kvaratskhelia sfida a distanza Berardi per il gol più bello, entrambi i giocatori hanno messo a segno due reti bellissime contro Monza e Lecce. La Serie A è cominciata da sole due giornate, ma proprio nel secondo turno i tifosi hanno potuto ammirare due gol bellissimi. In Sassuolo-Lecce c’è stato il bellissimo tiro a volo di Berardi che Dazn aveva già bollato come gol della stagione. Un concentrato di coordinazione e tecnica per il talento del Sassuolo e della Nazionale di Roberto Macini, una prodezza balistica che è stata giustamente esaltata dalla critica.

Ma in Napoli-Monza è arrivato il gol con tiro a giro di Kvaratskhelia. Il georgiano ha segnato una doppietta, ma la prima rete è sicuramente quella più bella perché disegna una parabola favolosa su cui il portiere non può mai intervenire.

Berardi o Kvaratskhelia: qual è il gol più bello

Entrambe le prodezze fanno bene al gioco del calcio, ma in generale a tutta la Serie A, perché sono di una bellezza davvero immensa. Sono gol che fanno emozionare non solo i tifosi di Napoli e Sassuolo, ma anche quelli delle altre squadre o di chi segue il calcio senza tifare nessun club. Gesti atletici e balistici che rendono omaggio a questo sport bellissimo.

Ma è chiaro che sia anche un minimo di campanilismo, così già ci si divide su quale sia il gol più bello tra Kvaratskhelia e Berardi. I pareri sono differenti, c’è chi è convinto che il tiro a volo del giocatore del Sassuolo sia molto più difficile da eseguire perché la palla scende a campanile. Chi invece sottolinea che Kvaratskhelia prima ha dovuto prepararsi il tiro, saltando un avversario e poi lo ha dovuto eseguire in maniera egregia e con un giro spaziale. Noi ve li proponiamo entrambi, così potrete darci la vostra opinione su quale sia il più bello.