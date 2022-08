Un tifoso juventino a Bargiggia: “Ma cosa ha vinto il Napoli?”, la risposta del giornalista da applausi

Paolo Bargiggia è stato protagonista in queste ore di un vivace scambio di opinione sui social con qualche tifoso juventino. Tutto è partito da un messaggio del giornalista che ha criticato il mercato bianconero, esaltando invece quello del Napoli. Mentre supporters juventini hanno definito Kvaratskhelia un pacco, il giornalista ha fatto l’esatto contrario. “Chi sa fare mercato e chi no: la Juventus prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 mln netti; circa 12 col Decreto Crescita. Il Napoli prende un fenomeno come Kvaratskhelia anni 21 a 9 milioni più 2 di bonus e gli da 1.2 milioni netti di ingaggio. Dov’è l’errore? A Torino belli!“.

Bargiggia scontro con i tifosi della Juve

Un messaggio che non ha fatto molto piacere al pubblico bianconero. Tanto che molti hanno preso di mira l’account del giornalista. C’è chi ha scritto: “Cosa c’entra. Se a Torino i soldi ‘li buttano’ mentre a Napoli li spendono bene, il Napoli dovrebbe aver vinto 9 scudetti consecutivi. E invece stai facendo un discorso senza senso“. Un altro ha aggiunto: “Scusa Bargiggia quanto ha vinto il Napoli negli ultimi anni sapendo fare bene il mercato? Chiedo per un amico…grazie”. A questa domanda, Bargiggia ha risposta: “Cosa c’entra? Mica il Napoli ha soldi da buttare come hanno a Torino con 700 milioni di aumento di capitano in 2 anni…“.

Il confronto è andato avanti, con un altro tifosi juventino che ha sottolineato: “Sicuramente può avere osservatori migliori, ma Di Maria oltre che poter fare la differenza sul campo anche a 34 anni farà la differenza anche sul marketing“. Affermazione a cui è arrivata questa risposta di Bargiggia: “Come Cristiano Ronaldo che ha lasciato la Juventus in mutande“.