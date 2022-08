De Maggio: “Kvaratskhelia fortissimo. Vi racconto un retroscena che in pochi sanno”

Valter De Maggio ha commentato la prestazione di Kvaratskhelia rivelando una un piccolo retroscena avvenuto a Castel Di Sangro.

Valter de Maggio, giornalista e direttore di Kiss kiss Napoli è stato ospite alla trasmissione di Italia 1 “Pressing”. Il giornalista ha commentato la travolgente vittoria del Napoli contro il Monza e l’ennesima prestazione super di Kvaratskhelia .

“Per semplificare il nome di Kvaratskhelia basta chiamarlo KK77. Vi svelo un retroscena, l’ho visto in ritiro a Castel di Sangro per due giorni consecutivi ed era impressionante vederlo anche in allenamento. Quello che mi ha stupito è la facilità proprio delle giocate, una cosa che in pochi hanno notato durante le sedute. Uno spettacolo. Il Napoli ha fatto una rivoluzione e sono arrivati nove giocatori nuovi abbassando il monte ingaggi e ringiovanendo la rosa. Sono andati a pescare questo georgiano che se il buongiorno si vede dal mattino farà grandi cose”.

Valter De Maggio nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Spalletti ha detto che ci vorrà tempo. Queste prime due partite hanno creato entusiasmo ma attenzione all’esaltazione. Una città come Napoli mette pressione proprio per la passione.

Scudetto? Temo l’Inter anche se ha incontrato Lecce e Spezia. Il Milan ha faticato ma ha giocato contro un avversario di buon livello. Continuate a lasciare fuori il Napoli mi raccomando” ha concluso il giornalista napoletano.