Mauro difende il Napoli: “Verona e Monza sono state scarse perchè gli azzurri sono stati grandissimi”

Massimo Mauro difende il Napoli durante la trasmissione pressing, in molti hanno puntato il dito sulla scarsa qualità delle avversarie.

Il Napoli nelle prime due giornate si ritrova a punteggio pieno dopo aver battuto nell’ordine:Verona e Monza.

Neanche nei sogni più proibiti, i tifosi del Napoli potevano auspicare che l’erede di Lorenzo Insigne fosse in grado dopo appena due partite di lenire le ferite provocate dalla partenza del capitano azzurro. Khvicha Kvaratskhelia in 180 minuti di Serie A ha dimostrato di essere un giocatore degno del palcoscenico del Maradona.

Oltre agli elogi per la squadra di Spalletti, sono arrivate anche alcune critiche ad opera dei soliti noti, i quali hanno puntato il dito sulla poca qualità delle avversarie.

Durante la trasmissione Pressing Serie A, Massimo Mauro ha difeso il Napoli rispondendo per le rime alle critiche:

“Non vedo nulla di male a quello che ha fatto De Laurentiis: ridurre gli ingaggi mantenendo però la squadra competitiva. Fino ad una settimana fa non consideravo il Napoli tra le pretendenti per lo scudetto. Però Spalletti è fortissimo, uno dei migliori in assoluto.

Kvara? Indossare quella maglia è un problema, è vero quello che dice Spalletti. Giocare in quel ruolo non è facile per un ragazzo di 21 anni. Verona e Monza sono state così scarse perché il Napoli ha fatto due grandissime prestazioni”.