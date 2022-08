Pedullà: Navas-Napoli spuntano due soluzioni per la fumata bianca

Il Napoli aspetta Navas, Alfredo Pedullà ha riportato le ultime notizie sulla trattativa di calciomercato con il PSG.

Alfredo Pedullà ai microfoni della gazzetta dello Sport, ha raccontato le ultime sull’operazione Napoli-Navas. Il portiere potrebbe diventare presto la ciliegina sulla torta del mercato di De laurentiis. Il Napoli è in pressing da settimane con l’agente Jorge Mendes, ha offerto un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Le strade per l’arrivo del portiere diventano due:

Pedullà: le ultime su Navas

“Diciamo la verità: l’arrivo di uno specialista come Navas non consentirebbe di avere soltanto un esperto con i fiocchi, ma anche un tizio che a livello di leadership ha poco da imparare e molto da insegnare. Keylor si sente di troppo al Paris Saint-Germain già dalla scorsa estate quando arrivò Donnarumma e immaginava che non sarebbe stato come prima. Il mal di schiena che lo ha portato a saltare l’ultima trasferta appartiene al capitolo “non vedo l’ora di andarmene”.

Pedullà sull’arrivo di Navas al Napoli ha poi aggiunto: “Ci sono due strade possibili: la risoluzione con il Psg, con il Napoli pronto a offrire un biennale da 5 milioni a stagione; la convivenza forzata, un anno in prestito altrove per avvicinarsi in modo indolore alla scadenza del 2024. Navas preferirebbe la prima in modo da uscire da un equivoco che dal suo punto di vista non ha più motivo di esistere.

Il Napoli, che ha mantenuto fino a 72 ore fa i contatti anche con l’entourage di Kepa, deve fare riflessioni molto importanti. Spalletti sarebbe felicissimo di avere Navas, ma ci sono Sirigu e (soprattutto) Meret.

Quest’ultimo è un problema serio, avendo il contratto in scadenza, un mese fa aveva deciso di rinnovare. Ma adesso non più, avendo Meret intuito che può arrivare un fenomeno del ruolo. Può succedere di tutto, anche che il Napoli decida di prendere Navas a prescindere dalla presenza del suo attuale titolare, ma sarebbe meglio eventualmente dare a Meret la possibilità di giocare con maggiore continuità”. Ha concluso Alfredo Pedullà.