Lazio, Patric va in confusione: “Forza Napoli sempre”. Poi cancella

Patric: “Forza Napoli sempre”. Il difensore spagnolo va in confusione e dimentica la Lazio. Poi cancella quelle parole.

Patric è sparito dai radar nelle ultime partite della Lazio di Maurizio Sarri. In panchina per tutti i 90 minuti contro Udinese e Atalanta, non è stato neanche convocato per il match di Europa League vinto giovedì contro il Midtjylland.

In campionato lo ha rimpiazzato Casale, in coppa è sceso in campo Gila, ma non c’è nessuna improvvisa caduta in disgrazia dietro queste tre assenze del 29enne spagnolo, arrivato alla Lazio 7 anni fa a parametro zero dal Barcellona.

La verità è che Patric non è al meglio da inizio stagione, dovendo convivere con alcuni problemi fisici: prima ha sofferto per una tendinite, ora è afflitto da un’infiammazione al legamento collaterale del ginocchio.

PATRIC SU INSTAGRAM: FORZA NAPOLI SEMPRE

Niente di grave, tuttavia il problema condiziona Patric quando calcia il pallone e prova a cambiare direzione in corsa. Abbastanza per indurre lo staff medico alla cautela e lasciarlo fuori. Ci ha pensato lo stesso Patric a fare chiarezza sul motivo della sua assenza, con un post su Instagram di qualche ora fa: “Solo piccoli problemi, torno subito“, ha scritto facendo capire che il rientro non è lontano.

Nel post di Patric tuttavia c’era qualcosa che ha fatto strabuzzare gli occhi: l’hashtag #forzanapolisempre. Al difensore è scappata la squadra sbagliata, con tanto di cuore azzurro. Il tempo di realizzare la gaffe e l’hashtag è sparito, sostituito con un più comprensibile #forzalaziosempre. Evidentemente il Napoli di Spalletti ha conquistato anche il cuori dei calciatori avversari.