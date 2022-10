Napoli-Sassuolo, Spalletti: “Applausi alla squadra per queste vittorie. Kvara perfetto”

Luciano Spalletti ha commentato la vittoria del suo Napoli contro il Sassuolo: “Bisogna fare un applauso a tutti per queste vittorie”.

Napoli-Sassuolo, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto della tripletta di Osimhen e della rete di Kvaratskhelia. La gara è stata arbitrata da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Con questo risultato il Napoli vola momentaneamente a +6 sul Milan secondo, in attesa del resto della giornata. Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN esalta la sua squadra:

SPALLETTI SU NAPOLI-SASSUOLO

“Bisogna fare un applauso a tutti per questo filotto di partite. Ora gli avversari ci studiano con il doppio dell’attenzione. Per questo dico grazie a tutti i ragazzi. Oggi abbiamo concesso un po’ troppo. Siamo riusciti ad andare subito in gol ma in tanti episodi non ho visto la solita precisione. Di cosa sono più orgoglioso? Un po’ tutto. Ho un gruppo di veri professionisti, che si diverte e va alla ricerca di un obiettivo. Penso che questa sia la chiave di tutto”.

Spalletti ha poi aggiunto: “Kvaratskhelia? E’ perfetto. Sa fare tutto ed è un bravissimo ragazzo. A volte gli attaccanti non danno importanza ad un contrasto vinto o al recupero di una posizione. Di conseguenza diventa più facile la riconquista della palla. In Italia non vengo riconosciuto abbastanza? Ognuno merita quello che dimostra. In generale c’è chi usufruisce di una stampa migliore e chi una peggiore. Io non ho tempo disponibile al di fuori dell’allenamento“.

“Bergamo contro l’Atalanta? Sarà una partita difficile per il Napoli. Riuscendo a fare una prestazione là sarebbe importante perché ne escono in pochi con un risultato positivo”, ha concluso Spalletti su Napoli-Sassuolo.