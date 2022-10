Napoli, al Maradona tanti tifosi con la maglia rossa: svelato il mistero

Durante Napoli-Sassuolo, al Maradona sono comparse tantissime maglie rosse tra quelle azzurre, c’entra Kvaratskhelia.

Il Napoli supera 4-0 il Sassuolo, centra la tredicesima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions e – alla vigilia di quello che sarebbe stato il 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona – continua a comandare la classifica.

Osimhen indemoniato, Kvaratskhelia decisivo, reparti corti e meccanismi che girano: gli azzurri appaiono una macchina perfetta e nel primo tempo rifilano 3 goal agli emiliani. Doppietta del nigeriano ed acuto del georgiano a coronamento di una gara a ritmi altissimi degli uomini di Spalletti.

MAGLIE ROSSE AL MARADONA

Al Maradona, nel giorno della festa per Diego, che domani (30 ottobre) avrebbe compiuto 62 anni, il solito Napoli dà spettacolo, chiudendo il primo tempo contro il Sassuolo sul 3-0. Uno show a piene tinte azzurre, anche se sugli spalti dello stadio spunta una folta macchia rossa che spicca. Il motivo? C’entra Kvaratskhelia: sono i tifosi georgiani venuti a Napoli in rosso, colore sulla bandiera e della nazionale, per gustarsi dal vivo le magie di Kvara. Che non tradisce: due assist e un gol in 45′, un vero fenomeno.