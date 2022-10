Il Napoli asfalta il Sassuolo: il commento di Pistocchi

Maurizio Pistocchi commenta la straripante vittoria del Napoli di Spalletti sul Sassuolo al Maradona.

E sono 13. Il Napoli supera 4-0 il Sassuolo, centra la tredicesima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions e – alla vigilia di quello che sarebbe stato il 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona – continua a comandare la classifica.

Osimhen indemoniato, Kvaratskhelia decisivo, reparti corti e meccanismi che girano: gli azzurri appaiono una macchina perfetta e nel primo tempo rifilano 3 goal agli emiliani. Doppietta del nigeriano ed acuto del georgiano calano il poker al Sassuolo.

NAPOLI-SASSUOLO, IL COMMENTO DI PISTOCCHI

Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter i quattro gol rifilati dal Napoli al Sassuolo:”Per fare un film da Oscar servono un grande regista e grandi attori, per fare grande calcio un grande allenatore e grandi giocatori. Oggi il Napoli è un kolossal diretto e interpretato con maestria e l’alchimia che si è creata tra qualità e idee è da Oscar”. Il Napoli tornerà in campo martedì in Champions per la sfida al Liverpool che vale il primo posto assoluto nel girone.