Spalletti,la frase su Maradona fa impazzire i tifosi del Napoli

Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo Spalletti ha usato una citazione filosofica per descrivere la grandezza di Maradona.

Il Napoli cala il poker la Sassuolo nel giorno della viglia del 62esimo compleanno di Maradona (30 ottobre), il Napoli ha organizzato numerose iniziative per celebrare il Pibe de Oro prima della partita contro il Sassuolo, tra il giro di campo della statua, le magliette e un brano inedito. Ovviamente anche il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha voluto omaggiare la memoria della leggenda argentina nel pre-partita, con una citazione filosofica che ha fatto impazzire i tifosi.

SPALLETTI E LA FRASE SU MARADONA

Nel prepartita, Luciano Spalletti infatti scelto di citare Schopenhauer per descrivere la grandezza di Maradona:

“La differenza fra Maradona e gli altri giocatori? È come quello che disse Schopenhauer sulla differenza tra il talento e il genio. Il talento colpisce bersagli che gli altri non colpiscono, il genio colpisce bersagli che gli altri non vedono”.

Tantissimi i commenti dei tifosi del Napoli, che hanno ringraziato il mister degli azzurri e hanno esaltato la memoria del più grande giocatore di tutti i tempi. Qualcuno se ne faccia una ragione, Maradona è e sarà sempre il più grande di tutti.