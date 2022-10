Moratti: “Calciopoli, doveva vincere la Juve oppure il Milan”

Massimo Moratti ex presidente dell’Inter palar anche di Calciopoli: “Campionato manipolato doveva vincere la Juve oppure il Milan“.

Durante una intervista al Corriere della Sera, Moratti ha detto: “La Serie A era manipolata; e noi eravamo le vittime. Doveva vincere la Juve; e se proprio non vinceva la Juve toccava al Milan. Una vergogna: perché la più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente”. Peggio il Milan o la Juve? “La Juve, senza dubbio“.

Proprio nelle ultime ore la Juve ha ricevuto l’ennesimo stop da parte del Tar per un ricorso sugli scudetti di Calciopoli. Con il presidente dell’Inter che rivendica gli scudetti di quegli anni: “Assolutamente sì. So che gli juventini si arrabbiano; e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quello scudetto era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più“.