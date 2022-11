Auriemma: “Atalanta-Napoli? Spalletti farà diversi cambi rispetto ad Anfield”

Raffaele Auriemma dichiara che Luciano Spalletti farà diversi cambi per Atalanta-Napoli rispetto ad Anfield

Per Raffaele Auriemma l’allenatore azzurro Luciano Spalletti farà diversi cambi a Bergamo rispetto alla gara di Anfield. Si avvicina Atalanta-Napoli che si giocherà sabato alle 18 allo Gewiss Stadium, per cui il giornalista partenopeo, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda su Tele A, si porta avanti ed anticipa la gara di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “In porta sarà confermato Alex Meret. In difesa spazio a Mario Rui, Kim, Juan Jesus e Giovanni Di Lorenzo. Le novità rispetto alla gara di Champions League col Liverpool saranno due: Juan Jesus e Mario Rui in luogo di Ostigard e Olivera”.

Quattro cambi per l’allenatore di Certaldo nella sfida di Bergamo

“A centrocampo il tridente sarà formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il polacco sarà titolare, panchina per Ndombele, titolare invece ad Anfield. Infine in attacco il tridente offensivo vedrà la presenza di Hirving Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen. Out Politano che era stato invece titolare col Liverpool, in campo il messicano”, conclude Raffaele Auriemma. Dovrebbero, quindi, essere quattro le sostituzioni di Luciano Spalletti per la super sfida di sabato sera contro l’Atalanta di Gasperini.