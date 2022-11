Corbo: “Napoli, goal evitabili. Calo di tensione nel finale a Liverpool”

Per Antonio Corbo il Napoli ha subito goal evitabili a causa di un calo di tensione nel finale a Liverpool

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, si è soffermato su Liverpool-Napoli ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’: “Il Liverpool è una squadra che non brilla e in campo internazionale fa quello che può rispetto a quello che ci si aspetta. Ha fatto una partita dignitosa, ma il Napoli ha subito quei due gol che poteva certamente evitare. È stato un Napoli di moderata bellezza, in una delle gare più delicate del girone di Champions. Il risultato, però, è stato entusiasmante. Ostigard è stato superlativo e Juan Jesus aveva dato qualche segno di cedimento nell’ultima partita. Dunque, Spalletti ha fatto un’ottima scelta nell’inserire il norvegese”.

Corbo rivela di apprezzare più Meret che Ospina

Il giornalista ha poi proseguito: “Notizie da De Laurentiis? È andato lì in California per portare avanti il suo lavoro, lui è anche imprenditore nell’ambito cinematografico. La sostituzione Lobotka-Elmas ha inciso sulla sconfitta del Napoli? I cambi hanno dato l’impressione che la gara fosse finita, c’è stato un calo di tensione che poi ha portato ai due gol: è una lezione per il futuro. Meret è portiere da squadra di vertice? Certamente più di Ospina. Atalanta? Non è una squadra che ha un grandissimo nome, ma è un outsider e può arrivare fino in fondo”.