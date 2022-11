Napoli, il 25 dicembre un rinnovo sotto l’albero: Giuntoli accelera i tempi

Il 25 dicembre il Napoli potrebbe trovarsi un rinnovo sotto l’albero di Natale, con Giuntoli che accelera i tempi

Valter De Maggio rivela che il Napoli sta lavorando per trovarsi sotto l’albero di Natale il rinnovo di Stanislav Lobotka. Le parole sono state espresse a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli. La dirigenza partenopea sta continuando le contrattazioni per prolungare il contratto a Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco pilastro del nuovo Napoli. I contatti sono frequenti con l’entourage del connazionale di Marek Hamsik affinché venga allungato il contratto ad un calciatore che sta facendo faville in mezzo al campo. Ed infatti tante sono le attenzioni da parte dei maggiori club europei.

Il nuovo contratto verrà allungato fino al 30 giugno 2028

Aurelio De Laurentiis ha dato mandato già da tempo a Cristiano Giuntoli di velocizzare i tempi e concretizzare il rinnovo di Lobotka, così da non rischiare che il contratto termini a breve termine. A 27 anni il mediano firmerà un contratto fino al 2028. Con bonus alla firma e adeguamento dell’attuale accordo economico che dovrebbe attestarsi attorno alla quota di 2,5 milioni di euro. Un riconoscimento meritatissimo perché tutto in questo Napoli ruota attorno a lui.