Rossi: “Atalanta? Non sarà un impegno agevole per il Napoli. Incognita Mondiali”

Delio Rossi ritiene che l’Atalanta non sarà un impegno agevole per il Napoli e che i Mondiali sono l’unica incognita per gli azzurri

Per Delio Rossi l’Atalanta non sarà un impegno agevole per il Napoli. L’ex allenatore di Lazio e Salernitana, ai microfoni di 1 Station Radio, si sofferma sul momento che vive il Napoli di Luciano Spalletti: “Il Napoli è una squadra solida, la quale ha effettuato delle decisioni anche impopolari. Prima gli acquisti di Lobotka e Demme, poi Kvara e Kim questa estate, calciatori sicuramente non di grido. Sono state scelte impopolari, ma prese da uomini di calcio. Spalletti offre un grande gioco alle sue squadre, ma tende anche ad esaltare le caratteristiche dei propri calciatori”.

Per Delio Rossi l’unica incognita per il Napoli è il Mondiale

Rossi hai poi proseguito: “Gli azzurri possono arrivare in fondo mai come quest’anno, anche se bisognerà attendere la fine dei Mondiali, poiché questo torneo è la vera incognita del campionato”.

L’allenatore dice la sua su Atalanta-Napoli: “Bisogna tenere in considerazione i cali di tensioni. Gli azzurri, tuttavia, sono una squadra molto forte, anche ieri è stata offerta una straordinaria prova di forza. Non sarà un impegno agevole per il Napoli, ma ha le carte in regola per battere la Dea”.