Di Marzio: “Osimhen, Kvaratskhelia e Kim, Napoli attento alle big. Retroscena su Giuntoli”

Gianluca Di Marzio ha parlato di calciomercato ed in particolare di Kim, Kvaratskhelia e Osimhen del Napoli.

Il giornalista di Sky esperto di calciomercato ha parlato a Televomero dicendo: “Le big di tutta Europa guardano in casa Napoli. Ci sono giocatori che vengono monitorati in maniera pressante come Kvaratskhelia, Kim e Osimhen, ma ci sono anche altri calciatori che sono sotto la lente di ingrandimento della grandi squadra“.

Poi Di Marzio sempre sul calciomercato ha aggiunto: “Io però credo che questi grandi calciatori vorranno restare ancora in maglia azzurra per confermarsi. Ora però il Napoli deve pensare solo al campo ed a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. In questo momento sarebbe anche una mancanza di rispetto verso i calciatori guardare solo al mercato“. Il Napoli in ogni caso dal punto di vista economico è una società sanissima e non ha alcun bisogno di vendere i propri calciatori, quindi sarà veramente complicato per le altre squadre convincere Aurelio De Laurentiis, anche se le voci di mercato sono sempre insistenti.

Poi racconta un retroscena su Giuntoli: “Ho incontrato il direttore sportivo del Napoli e mi ha detto: “Tuo padre sarebbe entusiasta di vedere questa squadra, il gioco prodotto dagli azzurri e i risultati che sta conquistando‘”.