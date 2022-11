Osimhen fa i complimenti al Napoli: bellissimo post del bomber nigeriano

Victor Osimhen scrive un post bellissimo per il Napoli: l’attaccante fa i complimenti a tutta la squadra

Che il Napoli sia un gruppo unito lo si intuisce dai particolari. Sin dall’inizio della stagione, la squadra azzurra ha fatto percepire di avere una sintonia che spesso non si addice ai nuovi gruppi. Eh sì, in estate i partenopei hanno cambiato molto, con l’arrivo di tanti nuovi atleti che hanno preso il posto di vecchi totem che hanno scelto altri lidi. Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Simeone, Raspadori, Olivera, Ndombele hanno avuto l’onere di sostituire atleti di cui i tifosi si sono innamorati, del calibro di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ghoulam ed altri ancora.

Osimhen si congratula con tutti i compagni di squadra

Tra le maggiori conferme c’è Victor Osimhen che crede nella sua squadra e di fatti manda un messaggio sui social per congratularsi con tutti i suoi compagni per la gara contro il Liverpool. Sul suo profilo twitter, l’attaccante nigeriano ha scritto tali parole “Super orgoglioso di questo team” ed ha inserito la foto in cui i primi undici titolari sono abbracciati in cerchio a centrocampo prima dell’inizio della partita. Un attestato di stima che di sicuro farà bene ad ogni singolo protagonista del Napoli. L’armonia è sempre una delle caratteristiche principali di un gruppo vincente.