Atalanta, Musso: “Non temiamo il Napoli. Anche noi siamo forti, vogliamo vincere”

Juan Musso dichiara che l’Atalanta non teme il Napoli: il portiere vuole vincere il big match di sabato

Juan Musso, portiere argentino dell’Atalanta, non ha paura del Napoli. Il pipelet argentino è protagonista di un’intervista sulle colonne de “L’Eco di Bergamo”. Nel corso dell’intervista Musso ha parlato del cammino degli orobici di Gasperini in campionato e della prossima sfida contro il Napoli. Inizialmente l’argentino ha parlato della sconfitta di due settimane fa contro la Lazio: “La Lazio ha giocato veramente bene, ma c’è anche da dire che noi non eravamo al top: avremmo potuto riaprirla forse nel finale, quando abbiamo provato a riaprire la gara, ma non siamo stati fortunati. Non ci siamo demoralizzati, dobbiamo guardare avanti”.

Musso è carico per la sfida di sabato

Sulla prossima sfida al Napoli, ha aggiunto: “Sarà una grande partita, un big match. La affronteremo con la voglia di giocare di sempre, sono queste le sfide che si caricano da sole per stimolo e ambizione, sono match di alto livello che a tutti piace giocare”.

“Saremo la solita Atalanta che proverà a fare la partita. Se teniamo qualcuno in particolare? Rispettiamo tutti e non temiamo nessuno, anche noi siamo forti e disponiamo di individualità importanti. Lookman? Per me è un grande giocatore, che ci sta aiutando tanto“. Ha concluso Musso.