Orsi infuriato: “Ma quali errori col Liverpool! A Napoli date sempre la colpa a Meret”

Nando Orsi sbotta per le critiche di alcuni tifosi del Napoli a Meret, colpevole secondo loro di alcuni errori col Liverpool

Nando Orsi, ex portiere e commentatore tecnico Sky Sport, si è arrabbiato per le critiche di alcuni tifosi del Napoli ad Alex Meret. Queste le sue parole a Radio Marte in merito a Liverpool-Napoli: “Ha sbagliato Meret? Assolutamente no, non mi ci buttate in mezzo a questi discorsi che ogni volta, a Napoli, se si subisce gol è colpa di Meret. Prima di arrivare al friulano, c’è stato un colpo di testa e una respinta del portiere ma nessuno l’ha aiutato. Dunque, le responsabilità di Meret sono veramente poche, se non nulla. La posizione sul primo gol? Van Dijk e Nunez hanno saltato da soli, è il tiro più imprevedibile che ci sia: ha colpito la palla da 4 metri ed è riuscito a deviarla. Non poteva fare di più”.

Orsi sta facendo una crociata a favore di Alex Meret

Nando Orsi ha poi proseguito: “Mi dispiace per voi, che volete sempre trovare il colpevole imputando come al solito il portiere. Ma, io, per Meret sto facendo una crociata. E sull’uscita un po’ troppo sicura in un’occasione nei primissimi minuti che ha portato al pallonetto di Jones? Salah ha messo la palla dentro, dove Di Lorenzo si è fatto imbucare, Meret è uscito in maniera corretta e ha costretto il centrocampista del Liverpool ad alzare il pallone. Comunque, il Napoli esce da Anfield consapevole di essersela giocata alla pari col Liverpool, subendo due gol negli ultimi minuti quando sapeva di avere la qualificazione al primo posto in tasca: è una sconfitta che non fa male”.