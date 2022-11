Neuer shock: “Ho un cancro alla pelle, mi sono operato già tre volte”

Rivelazione shock di Manuel Neuer che svela di avere un cancro della pelle e di essersi già operato tre volte

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha fatto un annuncio shock sul suo stato di salute. Ai canali della Bild, l’estremo difensore della squadra bavarese si è lasciato andare ad una confessione shock, rivelando di avere un cancro e di essersi già operato diverse volte: “Ho un cancro alla pelle, mi sono operato già tre volte. Io e Angelique Kerber abbiamo lanciato una linea di prodotti per la pelle: non bisogna scendere a compromessi per quanto riguarda la protezione solare”. Sottolinea l’estremo difensore del Bayern Monaco.

Manuel Neuer e Angelique Kerber hanno lanciato una linea di prodotti per la pelle

Il portiere del Bayern Monaco ha poi confidato: “Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Nel caso di Angelique si tratta di un’iperpigmentazione dovuta al sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare già tre volte”.

“Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: Perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura”. Ha concluso Neuer.