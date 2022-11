PRONOSTICI ATALANTA – NAPOLI, SCONTRO TRA DUE GRANDI SQUADRE CHE PUNTANO IN ALTO

Match di altissimo livello quello che ci aspetta: prepariamoci a vivere un evento davvero speciale della nostra Serie A; l’Atalanta ospita il Napoli, e si prospetta un match davvero infuocato.

Gli uomini di Spalletti stanno stupendo tutti a suon di vittorie, e sembrano avere tutte le intenzioni di proseguire su questo andamento per tutto il resto della stagione.

Gli Azzurri vanno infatti a far visita alla Dea a Bergamo senza paura o timori reverenziali, ma con la consapevolezza di essere una delle squadre più in forma di questo momento non solo in Italia, ma anche in Europa.

Entrambe le squadre hanno avuto un inizio di campionato fantastico, e hanno avuto modo di dimostrare che non sono lì per caso.

Tutto sommato, Gasperini ha fatto altrettanto bene e ha sorpreso allo stesso modo: dunque ci aspetta un incontro spettacolare e dove la posta in palio è davvero molto alta, siamo pronti a viverlo insieme?

Prosegui nella lettura per saperne di più e scoprire quali sono gli stati di forma delle due squadre, come giocano e i giocatori chiave dall’una e l’altra parte.

L’ATALANTA DIFENDE BENE, IL NAPOLI È UNA SQUADRA MODERNA

La sfida tra Dea e Azzurri è anche una partita a scacchi tra due grandi allenatori: Spalletti e Gasperini sono due veterani del nostro calcio, e hanno plasmato a loro immagine e somiglianza le rispettive formazioni.

Partendo dai padroni di casa, la Dea gioca un calcio forse meno spettacolare rispetto alle stagioni passate, ma di sicuro molto più concreto e con molta più solidità difensiva.

Koopmeiners e Muriel sono in uno stato di forma straripante, e lo dimostra il loro inizio di stagione: entrambi hanno infatti contribuito ai successi dei bergamaschi a suon di gol e assist.

Il Napoli, a sua volta, ha in Kvaratskhelia e Osimhen gli uomini in più a livello offensivo: Spalletti ha valorizzato i giovani talenti e i nuovi acquisti, svolgendo un lavoro davvero incredibile sotto il punto di vista mentale e tattico.

Se ora ti interessa scoprire le quote e di conseguenza avere un’idea più chiara sui pronostici per Atalanta – Napoli, resta con noi: continua nella lettura e saprai tutto quello che ti serve sapere.

PRONOSTICI ATALANTA – NAPOLI, UN BIG MATCH DOVE REGNA L’EQUILIBRIO

Atalanta Pareggio Napoli 3.41 3.58 2.05

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Siamo sicuri di una cosa soltanto: la supersfida del Gewiss Stadium sarà una partita che si giocherà sul filo del rasoio, dove la squadra che prevarrà (se lo farà), avrà sfruttato al meglio le occasioni che gli saranno capitate.

Anche le quote sembrano dire questo: la *vittoria esterna dei campani è data a 2,05, mentre una vittoria della banda Gasperini a 3,41.

Il risultato di parità è proposto con una quota altrettanto importante di 3,58.

Si tratta di un incontro di difficile lettura, perché ad affrontarsi sono due formazioni davvero forti e fra le quali non c’è un gap così evidente da poter esser certi sul successo di una delle due ai danni dell’altra.