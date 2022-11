Kvaratskhelia, il gesto di rispetto che in pochi hanno notato -VIDEO

Kvaratskhelia, asso georgiano del Napoli, protagonista di un bellissimo gesto ad Anfield durante la sfida con il Liverpool.

Abbiamo ormai imparato a conoscere Kvaratskhelia dentro il terreno di gioco ma il georgiano dà saggio della propria classe con un gesto da applausi anche all’esterno del rettangolo verde.

Il gesto di rispetto di Kvaratskhelia ad Anfield

Il giornalista Peppe Annarumma immortala con un video il comportamento tenuto dal campione georgiano nel tunnel di Anfield Road al momento di entrare in campo prima del fischio d’inizio del match. Kvaratskhelia si accorge in extremis che sta per calpestare lo stemma del Liverpool: il giocatore del Napoli però lo scarta di lato per poi aggirarlo quasi in segno di venerazione. Stessa attenzione avuta pochi istanti dopo da alcuni suoi compagni, Politano e Olivera. Un gesto di classe sublime che testimonia il rispetto del giocatore per la gloriosa storia del club del Merseyside e l’educazione nell’evitare di calpestare l’iconico simbolo dei Reds.