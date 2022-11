Liverpool-Napoli, Ryanair, la battuta sul fuorigioco di Ostigard

Ryanair ha commentato la rete annullata a Ostigard azzurro nel match di Champions League, Liverpool-Napoli.

Liverpool-Napoli, Ostigard è stato il migliore dei giocatori azzurri ad Anfield: non solo per il goal sfiorato e, sostanzialmente, negato dal VAR, quanto per la prestazione completa.

L’arbitro tedesco Stieler ha annullato il gol di testa di Ostigard per il vantaggio del Napoli ad Anfield contro il Liverpool. Il Var, dopo una lunghissima revisione, ha scovato un fuorigioco millimetrico del difensore azzurro.

La battuta di Ryanair su Ostigard

Una rete che avrebbe permesso alla squadra di Spalletti di sbloccare il risultato e andare sull’1-0 blindando definitivamente il passaggio del turno in Champions da prima assoluta nel girone.

Anche l’account ufficiale di Ryanair ha voluto commentare l’episodio, mostrando l’immagine giudicata al Var e accompagnandola con il post: “Quando il tuo bagaglio non entra nel misuratore per 3 cm”.

Quando il tuo bagaglio non entra nel misuratore per 3 cm https://t.co/FRNt6GrwaM — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) November 2, 2022

Alla fine sì: è stato primo posto nel raggruppamento di Champions League, con qualche rimpianto relativo alla possibilità di concludere la fase a gironi da imbattuti. Peccato, ma non una tragedia.

Il Napoli perde contro il Liverpool ad Anfield per un dettaglio, nulla più, che però non rovina un percorso da applausi, quello della formazione di Luciano Spalletti, frenata solo dai Reds.