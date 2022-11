Kvaratskhelia a Castel Volturno dopo il furto della Mini, il Napoli pubblica la reazione del georgiano sui social – FOTO

Il furto della mini non sembra turbare Khvicha Kvaratskhelia, Il calcio Napoli ha pubblicato alcune foto del georgiano sui social.

Khvicha Kvaratskhelia ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. A darne notizia in anticipo è l’edizione online della testata giornalistica Corriere dello Sport che scrive: “Brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, che ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. I ladri hanno rubato una macchina, una Mini Countryman. Per lui nessuna conseguenza. Il talento georgiano ha già sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli, però oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra”.

Il georgiano con molta serenità è arrivato al Konami Training Center per preparare la difficile sfida con l’Atalanta in programma sabato alle 18.00. Il calcio Napoli per tranquillizzare tutti e spegnere immediatamente le voci maligne che si erano immediatamente levate, perchè la cosa è “successa a Napoli“, ha pubblicato una foto di Kvaratskhelia, sorridente, mostrando a tutti la reazione del campione georgiano alla brutta disavventura.

Anche l’amico e giornalista Dachi Tsurtsumia ha pubblicato una foto di Kvaratskhelia accompagnata da un messaggio: “Questo è quanto Kvara teneva alla macchina”.

Kvarataskhelia è l’ultima vittima dopo Theo Hernandez

Kvaratskhelia è solo l’ultima vittima di furti e rapine che, da tempo, riguardano i calciatori d’Italia e del Mondo. A far notizia però è sempre quello che succede a Napoli.

Appena qualche settimana fa è avvenuto al capitano e terzino sinistro del Milan Theo Hernandez che, assieme alla moglie, ha vissuto una notte di grande paura. Per fortuna non ha avuto conseguenze, perché i ladri hanno fatto razzie nella loro casa di Milano e poi sono scappati, dopo aver aggredito la compagna Zoe. Da anni colpire i calciatori e le loro famiglie è diventato un obiettivo di malviventi senza scrupoli, che anziché prendere una strada sensata per lavorare, preferiscono rubare e mettere paura. Atti vergognosi che tutti si augurano finiscano presto.

La Mini di Khvicha Kvaratskheli

La Mini Countryman di Kvaratskhelia è ovviamente completa di ogni optional, dalle sospensioni sportive, all’esclusivo Go-Kart Feeling e un’elevata componente tecnologica. Il modello è equipaggiato da un motore di 306 CV e può raggiungere i 250 km/h, bruciando lo 0-100 dai 5 ai 9 secondi. Il prezzo? Circa 51mila euro, ma con le sue personalizzazioni esclusive sicuramente li supera di buon grado.