Simeone: “Atalanta? Contano solo i tre punti. Sull’Argentina e su papà Diego vi svelo…

Giovanni Simeone è già concentrato per il match contro l’Atalanta ed infatti dice che contano solo i tre punti: racconta poi aneddoti sull’Argentina e sul papà Diego

Giovanni Simeone è il grande protagonista del salotto consueto di Radio Goal trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli. Nella prima parte dell’intervista, il Cholito rivela che il Napoli è sempre stato il suo sogno sin da bambino. Nella seconda parte, invece, si sofferma su vari argomenti come il prossimo match con l’Atalanta, la Nazionale Argentina ed il rapporto con il papà Diego.

Su Mario Rui: “Lui riesce a stoppare bene il pallone, poi è bravo a guardare il movimento dell’attaccante e a servirlo alla perfezione. Un calciatore eccezionale. Mario Rui e Olivera sono due terzini fantastici“.

Sull’Atalanta: “Il campionato è lungo, bisogna prestare attenzione a ogni partita. Dobbiamo dimostrare anche contro gli orobici di essere una grande squadra: contano solo i tre punti“.

Simeone sogna di essere convocato per il Mondiale di Qatar 2022

Sulla Nazionale: “Mi preparo sempre alla partita che arriva dopo. Aspetto con ansia di scoprire se sarò convocato per il Mondiale, io ho fatto di tutto per esserci”.

Sul papà Diego: “Sono anni che non mi dà consigli. Parliamo di calcio, ma non mi dice cosa devo fare. Ha sempre rispettato gli allenatori che ho avuto, mi dice solo che ‘il linguaggio del corpo è fondamentale’. Ma non si è mai intromesso tra me e i vari tecnici che ho avuto”.