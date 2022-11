Il cuore di Simeone batte forte per il Napoli: “Lo sognavo da bambino. Ho fatto di tutto per venire qui”

Giovanni Simeone rivela che sognava il Napoli sin da bambino ed ha fatto di tutto per il trasferimento assieme al procuratore

Giovanni Simeone, sin da bambino, sognava il Napoli. L’attaccante argentino lo rivela a Valter De Maggio, nell’intervista esclusiva su Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel salotto consueto con l’emittente ufficiale del Calcio Napoli, il Cholito esordisce parlando dei goal in Champions League: “Giocare in Champions League è stato un sogno che ho realizzato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, competitiva, dobbiamo continuare così. Seguiremo con attenzione il sorteggio, ma non abbiamo preferenze, saremo pronti per dimostrare il nostro valore. Tutte le potenziali avversarie sono forti e meritano il massimo rispetto”.

Simeone rivela di essere felice nella città del Golfo

Simeone ha poi proseguito: “Sono molto contento di lavorare in questo gruppo, cresco ad ogni allenamento perché ci sono calciatori fortissimi. La qualità del tempo conta più della quantità, ma è chiaro che ogni calciatore voglia giocare di più. Sono felice di essere in questo gruppo, se il mister avrà bisogno di me io mi farò trovare pronto. Sono un ragazzo semplice, cerco di non parlare troppo, ma di ascoltare molto e lavorare. Sto in silenzio e lavoro, il resto viene da sé. Ho sempre voluto essere qui a Napoli: ho realizzato il sogno che avevo da bambino. Sono felice e si vede. Ho fatto di tutto per venire qui e quando ho firmato al mio procuratore ho detto: ‘Questo è il mio momento. Ora continuo a sognare…”.