SKY – Kvaratskhelia: forte dolore a fine allenamento, ecco chi può sostituirlo

Il Napoli deve cercare un sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, il giocatore non giocherà con l’Atalanta pronti Raspadori ed Elmas.

Le ultime novità sull’infortunio di Kvicha Kvaratskhelia vengono date da Sky Sport. Durante il collegamento da Castel Volturno, il giornalista Massimo Ugolini dice: “Dal training center arriva una bruttissima notizia per i giocatori e per Luciano Spalletti. Kvaratskhelia non giocherà con l’Atalanta. Il giocatore ha sentito un forte dolore alla schiena alla fine dell’allenamento. Una lombalgia che costringerà il georgiano a non giocare con l’Atalanta“.

Sostituto Kvaratskhelia: chi gioca Atalanta-Napoli

Sempre da Sky fanno sapere che in pole position ci sono “Elmas e Raspadori per sostituire il georgiano. La duttilità di Raspadori permette a Spalletti di stare tranquillo perché sa di avere un giocatore intelligente che può giocare in molte posizioni del campo e inoltre può giocare molo bene in coppia con Osimhen“.

Ugolini poi aggiunge: “Senza Kvaratskhelia c’è da capire chi giocherà in difesa sulla fascia sinistra. In questo momento le coppie sono Mario Rui-Raspadori e Olivera-Elmas“.

Molto probabilmente il sostituto di Kvaratskhelia durante Atalanta-Napoli sarà Raspadori, quindi è possibile che giochi Mario Rui. Ma con il Liverpool si è visto che l’uruguaiano ha una fisicità importante e può tenere bene gli scontri fisici. Scontri che sono un’arma importante di Gian Piero Gasperini, come ha ricordato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Il tecnico ha paragonato la sfida di Bergamo proprio con la trasferta di Liverpool, per quanto riguarda l’intensità e la fisicità degli avversari. Quindi non è da escludere che Spalletti punti ancora su Olivera, giocatore che ha dimostrato di poter tenere bene il campo, anche dal punto di vista del fisico.

Ovviamente la presenza di Mario Rui assicura qualità e quantità sulla fascia mancina ed il suo sinistro può essere un’arma letale per dare palle giocabili a Osimhen.