SKY: “Kvaratskhelia valuta di cambiare casa. Il furto l’ha colpito”

Massimo Ugolini, inviato di Sky, rivela che Kvaratskhelia valuta di cambiare casa poiché il furto l’ha colpito

Khvicha Kvaratskhelia è stato colpito dal furto subito due notti fa e per questo motivo sta riflettendo se cambiare casa. A svelarlo è Massimo Ugolini, inviato Sky a Napoli. Ieri il calciatore georgiano ha vissuto dei momenti delicati, con l’ingresso dei ladri nella sua casa di Cuma ed il furto della Mini Countryman, poi abbandonata dai ladri a Trentola Ducenta, nel casertano. Una due giorni da dimenticare per il georgiano, considerando il forfait per problemi fisici nella super sfida di domani a Bergamo contro l’Atalanta.

Kvaratskhelia potrebbe lasciare la casa di Cuma

In un servizio di Sky Sport 24, Ugolini ha annunciato che il calciatore del Napoli potrebbe decidere di avvicinarsi alla città e quindi cambiare casa: “Kvaratskhelia è un ragazzo giovane, introverso, riservato e aveva scelto di abitare vicino al campo da gioco di Castel Volturno e lontano da Napoli”.

“Poi purtroppo la disavventura che ha vissuto ieri probabilmente lo avvicinerà un po’ alla città, perché è un qualcosa che un po’ comunque l’ha colpito. Come colpirebbe chiunque. A maggior ragione se sei da solo, in un altro Paese e lontano da casa. Ma è molto giovane e i suoi parenti, la sua famiglia, gli stanno vicino: c’è sempre qualcuno qui con lui, per fargli compagnia”, conclude l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno sulla vicenda che riguarda Kvaratskhelia.