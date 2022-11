Atalanta-Napoli: out Kvaratskhelia, una frase di Spalletti fa stare tutti più sereni

Kvicha Kvaratskhelia non giocherà Atalanta-Napoli per infortunio, ma Luciano Spalletti punta sulla qualità della rosa azzurra.

Non è la prima volta che il Napoli deve fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori. Nel recentissimo passato, il tecnico toscano ha dovuto rinunciare a Victor Osimhen, attaccante che è mancato per un mese a causa di un infortunio. Tutti i tifosi del Napoli ricorderanno quello che è successo, ovvero l’esplosione di Raspadori e Simeone che si sono alternati nel ruolo di prima punta. Tanto che il rientro del nigeriano sembrava quasi che dovesse essere un problema.

Invece Osimhen si è messo a segnare a raffica, al punto che la stampa internazionale ha cominciato di nuovo a lanciare ipotesi di mercato su Osimhen.

Kvaratskhelia salta Atalanta-Napoli, Spalletti non fa drammi

Ed allora anche questa volta bisognerà fare ricorso alla rosa profonda e ad una qualità dei giocatori importanti. Il Napoli ha dimostrato di avere i sostituti in ogni ruolo. Sicuramente chi prenderà il posto di Kvaratskhelia non ha le stesse caratteristiche del georgiano. Ma allo stesso tempo può dare il suo contributo alla causa senza alcun timore.

Spalletti in conferenza stampa ha detto una frase che deve far restare sereni tutti i tifosi del Napoli: “I ragazzi si sono allenati bene e tuti possono andare in campo, non c’è nessun giocatore che si è travestito da nostro giocatore, sono tutti corretti e perfetti per vestire la maglia azzurra e giocare nel Napoli“.

Spalletti non chiede alibi per l’assenza di Kvaratskhelia durante Atalanta-Napoli. L’allenatore sa di avere una rosa importante che può far fronte a questa emergenza, così come ha fatto fronte anche all’assenza di Osimhen, Anguissa e Rrahmani. Chi viene chiamato in causa da sempre il massimo ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra con le sue qualità.