De Laurentiis: “Quaterna azzurra sulla ruota di Napoli” – Foto

Aurelio De Laurentiis prende spunto da i numeri della ruota di Napoli, in cui ci sono quattro numeri che riportano a giocatori partenopei.

Mercoledì sulla ruota di Napoli sono stati estratti i consueti cinque numeri vincenti: quattro di questi numeri sono associabili ai numeri di maglia di un calciatore del Napoli.

I numeri della ruota di Napoli estratti mercoledì 2 novembre 2022 sono stati: 68, 9, 77, 3, 32.

I primi quattro numeri equivalgono alla numerazione delle maglie di: Lobotka, Osimhen, Kvaratskhelia e Kim. Mentre il 32 non è associato a nessun giocatore. Da qui nasce il tweet di Aurelio De Laurentiis sui numeri della ruota di Napoli in chiave azzurra.

C’è chi la vede di buon auspicio in vista di Atalanta-Napoli, anche se per Spalletti non ci sono ottime notizie vista l’assenza di Kvaratskhelia. Ma mai porre limiti alla sorte. Ci spera il presidente De Laurentiis che guarderà il Napoli anche da Los Angeles, tifando per la sua squadra che con l’Atalanta dovrà affrontare un’altra prova molto importante con l’obiettivo di tenere ben saldo il primo posto in campionato prima della sosta per le nazionali. Il Napoli giocherà l’ultima partita di quest’anno il 12 novembre contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona.